Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'yı karıştıran poz: Türkiye’ye deprem yardımında görüntülendi /13 Şubat 2023 14:15

Almanya'yı karıştıran poz: Türkiye’ye deprem yardımında görüntülendi

Almanya'da Remmo çetesinin bir üyesinin Türkiye'deki depremlere yardım kampanyasında yer alması ülkeyi ayağa kaldırdı.

SHABER3.COM

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Almanya’da da yeni bir tartışma başladı…

Almanya’nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Remmo çetesi mensubu olan ve çetenin başındaki Issa Remmo’nun yeğeni olan Muhamed Remo’nun Türkiye’ye yapılan deprem yardımı tedarik sürecinde poz vermesi ülkeyi karıştırdı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild internet sitesinde manşetlere taşıdığı pozu okurlarına aktardı.


Bild gazetesi pozları manşetlerine taşıdı.

“Hapiste yer yok, yetkililer çete üyesini saldı ve o da deprem bölgesinde poz verdi” başlığıyla paylaşılan fotoğrafta 32 yaşındaki Remo’ya 2021 yılında 8 yıl hapis cezası verilen adam bu yılın başında uyuşturucu bağımlılığı ve akıl sağlığı sebebiyle serbest bırakılmıştı. Bild’e konuşan yetkililer rehabilitasyon için serbest bırakılan adama hapishanede yer olmadığının söylendiğini de aktardı.

Fakat Remo’nun 3 Şubat’ta özgürlüğüne kavuştuğu belirtilirken paylaşılan fotoğraflarda Remo’nun Türkiye’de yaşanan depreme yardım etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.


Remo’nun avukatı, müvekkilinin istediği ülkeye gidebileceğini söyledi.

Bild’in haberinde, “Almanya’da serbest bırakılan adam binlerce kilometre uzaktaki Türkiye’de ortaya çıktı. Çete üyesi deprem bölgesinde poz verdi” ifadeleriyle gelişmeyi aktardı.


Remo’nun kurtarma ekibiyle bölgeye gittiğinin tahmin edildiği kaydedilirken, “Bild’e ulaşan fotoğraf ve videolarda Remo yardım paketleri ve askeri helikopterin arasında görülüyor. 32 yaşındaki adamın kurtarma ekibiyle Türkiye’ye gittiği tahmin ediliyor. Remo’nun akrabalarının da olduğu Hatay ya da Suriye’ye gideceği tahmin ediliyor” denildi.

Remo’nun avukatı Oliver Freitag ise, “Müvekkilimin yurt dışı çıkış yasağı bulunmuyor dolayısıyla istediği yere gidebilir” diyerek savunma yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'yı karıştıran poz: Türkiye’ye deprem yardımında... Sonraki Haber >>

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı:

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:24