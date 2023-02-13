Almanya'yı karıştıran poz: Türkiye’ye deprem yardımında görüntülendi

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Almanya’da da yeni bir tartışma başladı…





Almanya’nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olan Remmo çetesi mensubu olan ve çetenin başındaki Issa Remmo’nun yeğeni olan Muhamed Remo’nun Türkiye’ye yapılan deprem yardımı tedarik sürecinde poz vermesi ülkeyi karıştırdı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild internet sitesinde manşetlere taşıdığı pozu okurlarına aktardı.









Bild gazetesi pozları manşetlerine taşıdı.





“Hapiste yer yok, yetkililer çete üyesini saldı ve o da deprem bölgesinde poz verdi” başlığıyla paylaşılan fotoğrafta 32 yaşındaki Remo’ya 2021 yılında 8 yıl hapis cezası verilen adam bu yılın başında uyuşturucu bağımlılığı ve akıl sağlığı sebebiyle serbest bırakılmıştı. Bild’e konuşan yetkililer rehabilitasyon için serbest bırakılan adama hapishanede yer olmadığının söylendiğini de aktardı.





Fakat Remo’nun 3 Şubat’ta özgürlüğüne kavuştuğu belirtilirken paylaşılan fotoğraflarda Remo’nun Türkiye’de yaşanan depreme yardım etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.









Remo’nun avukatı, müvekkilinin istediği ülkeye gidebileceğini söyledi.





Bild’in haberinde, “Almanya’da serbest bırakılan adam binlerce kilometre uzaktaki Türkiye’de ortaya çıktı. Çete üyesi deprem bölgesinde poz verdi” ifadeleriyle gelişmeyi aktardı.









Remo’nun kurtarma ekibiyle bölgeye gittiğinin tahmin edildiği kaydedilirken, “Bild’e ulaşan fotoğraf ve videolarda Remo yardım paketleri ve askeri helikopterin arasında görülüyor. 32 yaşındaki adamın kurtarma ekibiyle Türkiye’ye gittiği tahmin ediliyor. Remo’nun akrabalarının da olduğu Hatay ya da Suriye’ye gideceği tahmin ediliyor” denildi.





Remo’nun avukatı Oliver Freitag ise, “Müvekkilimin yurt dışı çıkış yasağı bulunmuyor dolayısıyla istediği yere gidebilir” diyerek savunma yaptı.