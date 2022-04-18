Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı: O makamda oturamaz! /18 Nisan 2022 11:44

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı: O makamda oturamaz!

Alparslan Kuytul Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi. Kuytul Erdoğan’a son konuşmasında “Eğer o bizi milleti olarak görmüyorsa ben de onu cumhurbaşkanım olarak görmüyorum!” dedi.

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Furkan Vakfı Kurucusu Furkan Vakfı Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un son konuşmasında hedefinde yine hükümet vardı. Polislerin kendilerine karşı 20 Mart’ta yaptığı şiddeti hatırlatan Alparslan Kuytul yapılanlara sessiz kalan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oldukça sert sözler söyledi.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMÜYORUM"
Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine işkence yapan polislere iftar yemeği verdiğini ve bu iftar yemeğinde polislere ‘kim ne derse desin, aldırmayın’ sözünü söylediğini belirtirken “Bugüne kadar nice zulümlere uğradık. Ben ‘bunlar AKP’ye fayda sağlamaz, zarar getirir. Acaba haberi yok mu?’ diye düşündüm. Ama artık bitti! Erdoğan onu eleştiriyoruz diye bize yapılan zulme sessiz kalıyor. Demek ki bizi milletinden görmüyor. Eğer o bizi milleti olarak görmüyorsa ben de onu cumhurbaşkanım olarak görmüyorum!” diye konuştu.

"O MAKAKAMDA OTURAMAZ"

Kuytul konuşmasının devamında bir ülkenin cumhurbaşkanının o ülkede zulme uğrayan kişilere sahip çıkması gerektiğini vurgularken ”Bunu yapmayacaksa o makamda oturmasın. Biz bu milletin evladıyız. O da bu milletin cumhurbaşkanı ise böyle davranamaz. Sen bu milletin Cumhurbaşkanı mısın yoksa polislerin cumhurbaşkanı mısın?” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı: O makamda oturamaz! Sonraki Haber >>

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

İsveç'te "Kur'an yakma" provokasyonu

İsveç'te

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

Polis Covid-19 karantina merkezi için evlere el koydu

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

[Harun Tokak] Nisan Yağmuru

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı dinlemedi mi?

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Dekan tartıştığı profesöre kılıç çekti

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:26