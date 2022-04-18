Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı: O makamda oturamaz!

Furkan Vakfı Kurucusu Furkan Vakfı Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un son konuşmasında hedefinde yine hükümet vardı. Polislerin kendilerine karşı 20 Mart’ta yaptığı şiddeti hatırlatan Alparslan Kuytul yapılanlara sessiz kalan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oldukça sert sözler söyledi.





"CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMÜYORUM"

Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine işkence yapan polislere iftar yemeği verdiğini ve bu iftar yemeğinde polislere ‘kim ne derse desin, aldırmayın’ sözünü söylediğini belirtirken “Bugüne kadar nice zulümlere uğradık. Ben ‘bunlar AKP’ye fayda sağlamaz, zarar getirir. Acaba haberi yok mu?’ diye düşündüm. Ama artık bitti! Erdoğan onu eleştiriyoruz diye bize yapılan zulme sessiz kalıyor. Demek ki bizi milletinden görmüyor. Eğer o bizi milleti olarak görmüyorsa ben de onu cumhurbaşkanım olarak görmüyorum!” diye konuştu.



