Ankara'da işler karıştı: AKP'liler birbirini yolsuzlukla suçluyor

İHBARDAN 26 GÜN SONRA





BELEDİYE DÖRT ŞİRKETE FATURA KESTİ





SARIGÖL DE BELEDİYEYİ SUÇLUYOR





Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığı "Milletin parasını nasıl böyle hoyratça harcadın? Yazık değil mi?" ifadesine tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Mamak Belediyesi'nin AKP İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'e yönelttiği usulsüzlük suçlamalarına köşesine taşıdı .Gazetecinin aktardığına göre; Mamak Belediyesi, 2012'de Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kurmaya karar verdi. Üç yıl sonra müteahhit geri çekilince inşaat yarım kaldı. Belediye, 25 Ocak 2015'te Erhan Sarıgöl'ün ortağı olduğu İstanka İnşaat Mühendislik Müşavirlik Proje Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Şirketi ile 1.669.592 TL'ye sözleşme imzaladı.Sarıgöl, o tarihte AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesiydi. 2019'da Ankara Büyükşehir ve Mamak Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Bir yıl sonra Mamak Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Ardından AKP Mamak İlçe Başkanlığı'na atandı.Bu arada, 24 milyon TL'ye mal edilen Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, 2017'de açıldı. Bir vatandaş 8 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şu ihbarda bulundu:"Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin bulunduğu parkta uyuşturucu ve alkol kullananlar yer almaktadır. Parkın güvenliği yok. Halk bu kişilerce rahatsız edilmektedir. Ziyaretçiler ve öğrenciler rahatsızdır. Acilen parka güvenlik ve bekçi verilmelidir."Uyarıya rağmen ne önlem alındı ne de bekçi atandı. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, 3 Kasım 2019'da çatıda ateş yakan üç çocuğun neden olduğu yangında küle döndü.Ankara 2. Çocuk Mahkemesi'nde iki çocuğa dava açıldı. Belediye, zararı çocuklardan karşılayamayacağını anlayınca AKP İlçe Başkanı Sarıgöl'ün sahibi olduğu İskanta da dahil olmak üzere dört şirkete 8 Nisan günü Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Dilekçede, şirketlere şu suçlamalar yöneltildi:"Yangının çok hızlı büyümesinde ve durdurulamamasındaki en büyük etkenin binanın inşaatı ile inşaatında kullanılan malzemelerin standartlara uygun kullanılmaması olduğunu düşünmekteyiz. Kullanılan malzemeler ve inşaat yapımının teknik şartnamelere uymaması nedeniyle dava zorunluluğumuz doğmuştur."Saymaz, bu noktada dün AKP Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl'ü aradığını, standart dışı malzeme iddiasını sorduğunu aktardı. Aldığı yanıtı şöyle paylaştı:"Her malzemenin oluru alınır. Olur almadan kesinlikle kullanmayız. Zaten kompozit malzeme Türkiye'nin birçok yerinde kullanılıyor. Kamuda yapılan işin standartları bellidir. Bu standartlara göre yapılmıştır."Sarıgöl, "Belediye kendince savunma yapıyor. Bir sorumluluk var. O sorumluluğu paylaşmak istiyor" dedi.