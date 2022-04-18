ABD’li banka kriz ihtimalini açıkladı

ABD'de martta tüketici enflasyonu yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesini yenilerken ve ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaştırmada gaza basmaya hazırlanırken, piyasada resesyon beklentileri de artıyor.





ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, önümüzdeki iki yıl içinde ABD’de resesyon ihtimalinin yüzde 35 olduğunu açıkladı.





Resesyon, birçok örnekte, ekonomide iki çeyrek üst üste küçülme görülmesini tanımlasa da, ekonomik büyümenin uzun dönemli potansiyel oranın altına düşmesi anlamında da kullanılabiliyor.





FED’İN ZORLU GÖREVİ

Bankanın analizine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), bir resesyona neden olmadan enflasyonu soğutmak için yeterli parasal sıkılaştırmayı yapmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.





Bankanın Başekonomisti Jan Hatzius Fed’in karşılaşacağı temel zorluğun, iş imkanları ile işçiler arasındaki boşluğu kapatmak ve işsizlikte keskin bir artışa neden olmadan açık pozisyonları azaltmak için yeterli finansal sıkılaştırmayı yaparak yüzde 2’lik enflasyon hedefi ile uyumlu şekilde ücretlerdeki artış hızını yavaşlatmak olduğunu söyledi.





KAÇINILMAZ DEĞİL

Resesyonun kaçınılmaz olmadığını çünkü emek arzı ve dayanıklı tüketim malı fiyatlarındaki normalleşmelerin Fed'e yardım edeceğini öne süren Hatzius, 10 gelişmiş ülkede yumuşak iniş yapan örnekler olduğunu söyledi.









İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’deki 14 parasal sıkılaştırma döngüsünden 11’ini iki yıl içinde bir durgunluk izlediğini ancak bunlardan yalnızca sekizinin kısmen Fed sıkılaştırmasına bağlanabileceğini, son zamanlarda yumuşak ya da yumuşağa yakın inişler daha yaygın hale geldiğini belirten Hatzius, önümüzdeki 12 ayda bir resesyon olasılığını yaklaşık yüzde 15 olarak öngördü.





BLOOMBERG ANKETİNDE ORAN ARTMIŞTI

Öte yandan, Bloomberg'in nisanın ilk haftasındaki anketine katılan ekonomistler, bir yıl içinde bir resesyon ihtimalini yüzde 27,5 olarak görüyor. Bu oran, bir önceki ay yüzde 20 idi.





Bu dönemde ekonomistlerin yılın son çeyreği için tüketici enflasyonu beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 5,7’e yükseldi.





STAGFLASYON ENDİŞELERİ ARTIYOR

Öte yandan, ekonomik küçülme ya da yavaşlama ile yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı durumları ifade eden stagflasyonla ilgili endişeler de artıyor.





Bank of America'nın bu ay yaptığı fon yönetici anketinde, stagflasyon beklentileri 2008'den bu yana en yüksek seviyeye zıplayarak yüzde 66 oranında gerçekleşti.