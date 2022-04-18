Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 'döner' depremi /18 Nisan 2022 11:26

Almanya'da 'döner' depremi

Akaryakıt ve gıdada yükselişe geçen fiyatlar, Almanya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan döneri de vurdu.

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Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner, ülke gündemini meşgul etmeye başladı.

YEMEKLERDE KULLANILAN YAĞ FİYATLARI DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

"Fiyatlarda dramatik artış: Döner şoku" başlığıyla konuyu ön plana çıkaran Bild gazetesi, "Hâlâ kâr etmeyen şirketler var." diyerek, bu durumun Almanlar için bir tehdit olup olmadığını mercek altına aldı. Sürücülerin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte de yemeklerde kullanılan yağ fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi.



"DÖNER DEPREMİ ALMANYA'YI SARSIYOR"

Durumun bunlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Kebap depremi, Almanya'yı sarsıyor" ifadesi kullanıldı. Haberde, "imdada yetişen" et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.5 euro ödeyenlerin artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

"BİR DÖNER KEBABI ASLINDA 7.30 EUROYA MAL OLMALI"

Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı bekliyor. Et, un, bitkisel yağ ve sebzeler gibi enerji ve gıdada ortaya çıkan ek maliyetlere işaret eden Ülber, "Bir döner kebabı aslında 7.30 euroya mal olmalı." dedi.

BAZI KEBAPÇILAR KAPANABİLİR

Söz konusu sektördeki durumun yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi. Aynı haberde, bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buna gerekçe olarak, asgari ücretin saatte 12 euroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.
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