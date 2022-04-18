Türk-Yunan sınırını geçmeye çalışırken vurulan bir mülteci hayatını kaybetti

"Yarı çıplak halde Bulgaristan'dan Türkiye'ye sürüldük"





Öte yandan sabah saatlerinde Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandığı açıklandı.









103 göçmenin geri itildiği iddia edildi





Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu oldukları belirtilen göçmenlerin geri itildiklerine dair Yunanistan'dan bir açıklama yapılmadı.



Mülteci kadının hangi taraftan atılan kurşun yüzünden öldüğü belirtilmezken yapılan otopsi küçük kalibreli bir silahla sırtından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.Yunan yetkililer gece saat 21.00 sularında Türk tarafından birçok kişinin nehri geçmeye çalıştığını tespit ettiklerini, 11 kişinin bulunduğu belirtilen şişme bota ışık tutulduğunu ve "Polis. Geri dön" anonsu yapıldığını ifade etti.Bu anonsun ardından bir el silah sesi duyulduğunu fakat kurşunun hangi taraftan geldiğinin tespit edilemediği belirtilirken, Yunan tarafına ulaşan şişme bottaki beş kişiden dördü karaya çıkmayı başardı.Fakat kimliği henüz belirlenemeyen kadının suda cansız halde yüzdüğü görüldü. Kurtulan mültecilerin üçünün Pakistan vatandaşlığı bulunduğu dördüncü kişinin ise Eritreli olduğu açıklandı. Bottaki diğer 6 kişiden haber alınamazken polis Yunanistan'a giriş yaptıklarını tahmin ediyor.İnsan hakları örgütleri Yunanistan'ı, Türkiye üzerinden ve Akdeniz’den gelen göçmenlere karşı ‘sert’ politikalar izlerken Ukraynalılar için bu politikasından önemli ölçüde geri atmakla eleştiriyor.