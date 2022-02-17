Samanyolu Haber /Spor / Altay'ın genç yıldızına milli davet /17 Şubat 2022 21:43

Altay'ın genç yıldızına milli davet

Türkiye U19 Milli Takımı'nın yeni maç kadrosuna Altay’ın başarılı oyuncusu Kazımcan Karataş da dahil edildi.

SHABER3.COM

, 22-24 Şubat tarihlerinde Antalya’da Tacikistan ve Kırgızistan ile hazırlık maçları oynayacak. Hazırlık maçlarının aday kadroları Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından seçilen kadroda Altay’ın başarılı oyuncusu Kazımcan Karataş da yer aldı.

Sol kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Kazımcan Karataş, bu sezon Altay formasıyla 10’u Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 12 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 856 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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