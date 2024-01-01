Altın ithalatına kota, gümüş ve altın kaçaklığını patlattı

Altın ithalatının ağustos başında kotayla kontrol altına alınmasına yönelik düzenlemeler gümüş ithalatını uçurdu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre altın ithalatında kısıtlamaya yönelik kotanın devreye girdiği ağustostan sonra gümüş külçe ithalatında rekor miktarlara ulaşıldı. Türkiye eylülde 106,8 ton, ekimde 131,4 ton, kasımda ise tarihin en yüksek ithalatına denk gelen 188,1 ton gümüş ithal etti. Altına kota getirilmeden önceki son üç ayda en yüksek aylık gümüş ithalatını 85,07 ton ile haziranda yapan Türkiye eylül, ekim ve kasım aylarında vites büyüttü. Geçen yılın tamamında 833,9 ton gümüş ithal edilirken bu yılın 11 ayındaki gümüş ithalatı 990,83 tona ulaştı.

Ancak gümüş ithalatındaki bu önemli artışı ve yurda getirilen gümüşün nerelerde kullandığını sorgulamak hiçbir yetkilinin aklına gelmemişe benziyor. Bu denli artan ithalata karşılık gerek takı, gerek ev eşyası olarak aynı miktarda üretim olup olmadığının sorgulandığına dair belirti de yok



