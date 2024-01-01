Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın diplomasını mahkemede bulamadılar; Şimdi de AYM'ye başvurdular! /01 Ocak 2024 14:21

Erdoğan'ın diplomasını mahkemede bulamadılar; Şimdi de AYM'ye başvurdular!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açtığı davanın reddedilmesinin ardından, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. İsteğin reddedilmesi üzerine konu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na taşındı ancak kurul da başvuruyu reddetti.

HKP de ret kararlarına karşı dava açtı. Erdoğan’ın diplomasına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği, ülkeyi temsil eden cumhurbaşkanının alelade bir kişi olmadığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi de ret kararı verdi.

Söz konusu duruma ilişkin HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

“Hukuk devleti ve kanunilik ilkesi”nin, “dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı”nın ve “etkili başvuru hakkı”nın ihlal edildiği belirten dilekçede, “Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan üniversite diplomasının tüm kamuoyu ile paylaşılması” talep edildi.

"ERDOĞAN’IN DİPLOMASI NEREDE?"
Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Pınar Akbina, “Halkın Kurtuluş Partisi; meclisteki üretilmiş muhalefetin soramadığı, daha doğrusu sormadığı ve masayı devirecek asıl soru olan ‘Erdoğan’ın diploması nerede?’ sorusunu sormaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın diploması asla kişisel bir veri olamaz ve kamuoyu ile paylaşılması onun iznine bağlı kalamaz” dedi

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