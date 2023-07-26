Samanyolu Haber /Gündem / Amasra faciasının birinci derece sorumlularına yeni görev verilmiş /26 Temmuz 2023 12:43

Amasra faciasının birinci derece sorumlularına yeni görev verilmiş

Amasra maden faciası davasında birinci derece sorumlu olarak görülen tutuklu sanıklardan dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir ve işleme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin Zonguldak’ta görevlendirildiği ortaya çıktı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti.



Faciaya ilişkin yedisi tutuklu 23 sanığın Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci celsesi bugün görüldü.

Sanıklardan, dönemin Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdü’rü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural ‘olası kastla öldürme’ suçundan toplam bin 80 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Davanın üçü tutuklu diğer 19 sanığıysa ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçunu işledikleri iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davada birinci derece sorumlu olarak görülen tutuklu sanıklardan dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir ve işleme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin Zonguldak’ta görevlendirildiği ortaya çıktı.

Özdemir, havalandırma konusunda kendisini savunurken Amasra’dan alınarak, Zonguldak’ta görevlendirildiğini söyledi.

Yine tutuklu sanıklardan işletme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin de Zonguldak’ta görevlendirildiği öğrenildi. TTK’nın tüm sanıkların disiplin sürecini tamamlamadığı ve sanıkların maaşlarının üçte ikisini almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Yaralananlar anlattı
kazada yaralanan madenci Sezgin Çelen, madendeki havalandırmada sıkıntı olduğunu belirterek, “Çalıştığımız birinci rekup hep sıcaktı, değişik bir kokusu vardı. Havalandırma sıkıntısı vardı hep. Arkadaşlarımız da ‘Gazı atamadık’ şeklinde hep anlatımlarda bulunurdu” dedi.

Faciadan yaralı kurtulan madenci Güray Polat, patlama sonrasında kendisine yardım edilmediğini ifade ederek, “Patlama sonrası yukarıdan yardım istediğimde, bana ikinci patlama riski var diyerek yardıma gelmediler. O çocukları birer birer yukarı taşımaya çalışıyordum” diye konuştu.

Polat, madendeki yolların da sorunlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “2,5 senedir bu yolların hiçbirini tamir ettiremedik. Şöyle düşünün, yolda ambulans giderken çukurlara düşerse hasta zarar görür. Ben, taşıdığım işçilerle birlikte bu yollarda yaralanıyordum” diye konuştu.

Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından tutuklu yedi sanığın tutukluluk halinin devamına, davanın 16 Ekim 2023 tarihe ertelenmesine karar verdi.
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