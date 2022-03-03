Samanyolu Haber /Gündem / Amazon, tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı /03 Mart 2022 13:36

Amazon, tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını açıkladı

Amazon, 68 mağazasını kapatarak fiziksel satışı bitirmeye hazırlanıyor. Şirket, operasyon tarihinin henüz net olmadığını açıkladı.

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Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm fiziksel mağazalarını kapatmaya karar verdi. Kararla birlikte Amazon'un ABD ve Birleşik Krallık'taki 68 mağazası, belirlenen takvime göre kapatılacak.

T24'ün aktardığı habere göre, Amazon, bu kapatmalarla ilgili takvimin henüz net olmadığını, detaylar netleştikçe şubelere yerleştirilecek pankartlarla müşterilerin bilgilendirileceğini söyledi.

Amazon, fiziki mağazaları kapatmayı uzun zamandır düşünüyordu. Aslında bu mağazalar şirketin gelirleri ve müşteri ilişkileri için yapılan uzun soluklu bir deneydi. Amazon tarafından yapılan açıklama, bu deneyin sonuna gelindiğini ortaya koyuyor.

İŞÇİLER FARKLI BİRİMLERE YÖNLENDİRİLECEK

Amazon tarafından yapılan açıklamalarda, kapatılacak 68 mağazada çalışan işçilerin haklarının korunacağı ifade edildi. Açıklamaya göre dileyen işçiler farklı birimlere yönlendirecek ve çalışmaya devam edecekler. Dileyenlerse kıdem tazminatlarını alıp, Amazon'dan tamamen ayrılabilecekler.

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