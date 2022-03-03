Rus Büyükelçi'den Türkiye’ye aba altından sopa





TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya gelen Erkhov’un ziyarette, “Türkiye’ye yönelik aba altından sopa gösterdiği” belirtildi.





Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erkhov parlamenterlerle yaptığı görüşmede “Türk basınından yakındı”. Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma ilişkin Türk televizyon ve gazetelerinde yanlı yayınların yapıldığını ima eden Erkhov, yetkililere, “Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumda tarafsızdır. Ancak yayınlar, Ukrayna yanlısı” dedi. Erkhov’un “TRT’nin yayınlarını da örnek gösterdiği” kaydedildi. Erkhov’un, “TRT’nin bir devlet kanalı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve iktidardan ‘bağımsız yayın yapamayacağı’ imasında bulunduğu” da ileri sürüldü.





Parlamenterlerle yapılan görüşmede ayrıca Büyükelçi Erkhov’un, Rusya’nın Avrupa’daki büyükelçiliklerinde “güvenlik sorunu yaşandığını” da aktardığı kaydedildi.





Avrupa’daki pek çok ülkedeki büyükelçilerin ailelerini “Rusya’ya gönderdiği” bilgisini paylaşan Erkhov’un, Türk yetkililere, “Türkiye’de de böyle bir kaygı yaşanmaması için gerekli adımların atılması ricasında bulunduğu” belirtiliyor. Erkhov’un ayrıca Türk ekonomisine ilişkin “turizm” vurgusunda bulunduğu da ifade ediliyor. Rus Büyükelçi’nin, Türkiye’nin turizmdeki ana pazarlarını Rusya’nın oluşturduğunu ve Türkiye’nin “her yıl milyonlarca Rus turisti ülkesinde ağırladığını” söylediği ancak Ukrayna ile yaşanan durumdan ötürü “bu yılki rezervasyonların eskisi gibi olamayacağı” uyarısında bulunduğu kaydedildi.