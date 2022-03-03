Samanyolu Haber /Gündem / Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde /03 Mart 2022 13:46

Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Buğday fiyatları Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’nın limanları ve diğer ihracat tesisleri zarar gördü. Rusya’daysa arz Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlardan etkilendi.

Reuters’ın aktardığına göre buğday vadeli kontratları, Karadeniz’den sevkiyatlarda aksama görülebileceği kaygısıyla bu hafta yüzde 25 arttı.

Yine aynı endişelerle mısır fiyatları yüzde 1,8, soya fasulyesi de yüzde 0,8 yükseldi.

Rusya ve Ukrayna küresel hububat arzındaki payı yüzde 29’u buluyor. Mısırın da yüzde 19’u iki ülke kaynaklı.


Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre Türkiye’de 2016 yılında 22,6 milyon ton kaydedilen buğday üretimi, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi.

Aynı dönemde buğday ithalatı 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı. Türkiye şu an buğday ihtiyacının yaklaşık yarısını ithalat ediyor.

Ancak Türkiye aldığı buğdayın bir kısmıyla un, makarna ve bisküvi ihracatı da yapıyor ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri.
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