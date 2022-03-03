Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurma kararı /03 Mart 2022 13:53

Rusya'dan ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurma kararı

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.
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