Amazon'dan Bitcoin açıklaması

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon'un bu yıl içerisinde Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başlayacağı öne sürüldü. Amazon'un bu işi yönetecek bir uzman aradığı, şirketin bir yıl içerisinde kendi kripto para birimini çıkaracağını da iddia edilmişti.







Amazon, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki iddiaları reddederken kripto paraları araştırmaya devam edeceğini ifade etti.





Dün gün içerisinde 40 bin 600 dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, haberin ardından düşerek 37 bin 500 dolar seviyelerine geriledi.