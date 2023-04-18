Analiz: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?

Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.
HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:
CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı.
Bazı illerde İYİ Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İYİ Parti listesinden seçime katılacak.
PARTİLER İLLERDE TEK SEÇİME GİRSEYDİ SENARYO NE OLACAKTI?
Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP 1, HDP 2 milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İYİ Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi.