Analiz: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?

Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP 1, HDP 2 milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İYİ Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi.









Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yapılan çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalışıldı. Bu oranlar ve sayılar tespit edildikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı.Bazı illerde İYİ Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İYİ Parti listesinden seçime katılacak.