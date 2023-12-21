Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için ikinci kez hak ihlal kararı /21 Aralık 2023 14:07

Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için ikinci kez hak ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü.

3'E KARŞI 11 OY

AYM, Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti. Tutuklu vekilin avukatı Deniz Özen, "Can Atalay'ın hemen bugün tahliye edilmesi gerekiyor" dedi. AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu sayı 3'e karşı 11 oldu.
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