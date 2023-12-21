Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için ikinci kez hak ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü.





3'E KARŞI 11 OY





AYM, Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna oy çokluğuyla ikinci kez hükmetti. Tutuklu vekilin avukatı Deniz Özen, "Can Atalay'ın hemen bugün tahliye edilmesi gerekiyor" dedi. AYM, ilk ihlal kararını 5'e karşı 9 oyla almıştı. İkinci ihlal kararında ise bu sayı 3'e karşı 11 oldu.