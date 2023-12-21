Samanyolu Haber /Gündem / Turgay Ciner, adının geçtiği Susurluk Raporu için erişim engeli kararı aldırdı /21 Aralık 2023 14:16

Turgay Ciner, adının geçtiği Susurluk Raporu için erişim engeli kararı aldırdı

Habertürk’ün sahibi iş insanı Turgay Ciner, Vikikaynak'ta yer alan ve Kutlu Savaş tarafından kaleme alınan Susurluk Raporu için erişim engeli kararı aldırdı. Ciner'in adı, raporda uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamaların yer aldığı bölümde geçiyordu.

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Show TV, Habertürk TV, Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo’nun sahibi iş insanı Turgay Ciner, hakkındaki usulsüzlük iddiaları da dahil olmak üzere adının geçtiği 200 haber için erişim engeli kararı aldırdı.

Freewebturkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, Ciner, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nden aldırdığı 18 Aralık tarihli kararla, tıpkı Vikipedi gibi Wikimedia Vakfı’nın projelerinden biri olan Vikikaynak’taki "Susurluk Raporu"nu da erişime engelletti.

Ciner, Başbakanlık Teftiş Kurulu eski Başkanı Kutlu Savaş tarafından yazılan Susurluk Raporu’nda uyuşturucu kaçakçılığından ABD ve Belçika’da hapis yatan Ömer Lütfi Topal’la ilişkilendiriliyordu. 

Ciner'in adı, raporda uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamaların yer aldığı bölümde geçiyordu. 

1997 yılında Radikal gazetesi tarafından kitap olarak yayımlanan raporda, "Kumarhanaler Kralı" Topal’ın ölümü de irdeleniyor. Raporda, Ciner’in servetinin kaynaklarıyla ilgili çeşitli yorumlar olduğuna da değiliniyordu.
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