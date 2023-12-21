Uzmanından önemli uyarı: Bylock kararı veren hakimler sıkıntıya girebilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gülen Hareketi’ne yönelik Türkiye’de uygulanan sistematik hukuksuzlukla ilgili kararları hızlandırdı. Yalçınkaya kararının ardından bin Bylock dosyası ile ilgili toptan karar veren AİHM, bunlarla ilgili de Türkiye’den savunma almaya bile gerek görmedi.
HAKİMLERİN KEYFE GÖRE HÜKÜM KURDUKLARI TESCİLLENDİ
AİHM’in Yalçınkaya ve Bylock ile ilgili verdiği kararı yorumlayan Koç Üniversitesi’nden Dr. Kerem Gülay, Türkiye’de bu kararı verin yargıçların yurt dışına çıkmaları halinde insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulabileceklerini kaydetti. Dr. Kerem Gülay, Nevşin Mengü’nün Youtube kanalında katıldığı programda AİHM kararlarını yorumladı. Gülay, Mengü’nün “AİHM; keyfe göre hüküm kurmuşsun, kendi kafana göre standart belirlemişsin ve o dönem her istediğini içeri atmak için Bylock varsa ben mahkum ederim demişsin diyor. Kararın Türkçesi budur!” açıklamasını onayladı.
BU SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI YOK
Mengü’nün devran dönmesiyle bu kararı verenler hakkında soruşturmalar başlatılabileceğine yönelik açıklamasına Gülay, “Çok daha fazlası! Devranın dönmesine gerek yok. Bu yargıçlar yurt dışına çıkarlarsa insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulabilirler ve bunda zaman aşımı yok” dedi. Gülay Türkiye’nin uluslar arası hukukta Çin, Kuzey Kore ve İsrail ile aynı kulvarda olduğunu kaydetti.
Yüksel Yalçınkaya davasındaki emsal karar
AİHM, ByLock kullanımına ilişkin davalarla ilgili pilot kararını (Yüksel Yalçınkaya davası) 26 Eylül 2023 tarihinde açıklamış, AİHS'nin 6 ver 7'nci maddelerine ek olarak toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11'inci ve kararların bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili 46'ncı maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.