Uzmanından önemli uyarı: Bylock kararı veren hakimler sıkıntıya girebilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gülen Hareketi’ne yönelik Türkiye’de uygulanan sistematik hukuksuzlukla ilgili kararları hızlandırdı. Yalçınkaya kararının ardından bin Bylock dosyası ile ilgili toptan karar veren AİHM, bunlarla ilgili de Türkiye’den savunma almaya bile gerek görmedi.





HAKİMLERİN KEYFE GÖRE HÜKÜM KURDUKLARI TESCİLLENDİ

AİHM’in Yalçınkaya ve Bylock ile ilgili verdiği kararı yorumlayan Koç Üniversitesi’nden Dr. Kerem Gülay, Türkiye’de bu kararı verin yargıçların yurt dışına çıkmaları halinde insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulabileceklerini kaydetti. Dr. Kerem Gülay, Nevşin Mengü’nün Youtube kanalında katıldığı programda AİHM kararlarını yorumladı. Gülay, Mengü’nün “AİHM; keyfe göre hüküm kurmuşsun, kendi kafana göre standart belirlemişsin ve o dönem her istediğini içeri atmak için Bylock varsa ben mahkum ederim demişsin diyor. Kararın Türkçesi budur!” açıklamasını onayladı.





BU SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI YOK

Mengü’nün devran dönmesiyle bu kararı verenler hakkında soruşturmalar başlatılabileceğine yönelik açıklamasına Gülay, “Çok daha fazlası! Devranın dönmesine gerek yok. Bu yargıçlar yurt dışına çıkarlarsa insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulabilirler ve bunda zaman aşımı yok” dedi. Gülay Türkiye’nin uluslar arası hukukta Çin, Kuzey Kore ve İsrail ile aynı kulvarda olduğunu kaydetti.