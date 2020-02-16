'Ankara beni bulsun' diyerek fenomen olan Cihangir için Bakan Soylu'dan talimat

Başkanlık referandumu öncesi Mersin’de yapılan bir sokak röportajındaki konuşmasıyla tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başaran sosyal medya fenonemi Cihangir’e ilk kez kimlik düzenlendi.





Başkanlık referandumu öncesi Mersin’de yapılan bir sokak röportajındaki ifadeleriyle tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başararak sosyal medya fenonemi olan Cihangir Göktaş’ın kimliği için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Mersin’de esnafın yardımlarıyla geçinen ve sosyal medyada viral olan videosuyla tüm Türkiye’nin tanıdığı Cihangir Göktaş’ın kimliği olmadığı ortaya çıktı.





TEDAVİSİNDE SIKINTI YAŞIYORDU





Kimliği olmadığı için hastanelerde tedavi dahi olamayan Göktaş’a, Bakan Süleyman Soylu’nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi. Kimlik kartı için araştırma yapan bakanlığın edindiği bilgiye göre, 1972 İzmir doğumlu olan ve aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş’ın neden Mersin’de yaşadığı da bilinmiyor.



