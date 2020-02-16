Samanyolu Haber /Gündem / Maaşından fazla elektrik faturası geldi /16 Şubat 2020 15:12

Maaşından fazla elektrik faturası geldi

Şanlıurfa'da Türkiye gerçeklerini gün yüzüne çıkartan bir gelişme yaşandı. 82 yaşında ve yatalak hasta olan bir vatandaşa 764 lira elektrik faturası geldi. Soğuk kış günlerinde elektrikli soba ile ısınan Belet’in, aylık maaşı ise 700 lira.

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Şanlıurfa’da yaşayan 82 yaşında yatalak hasta Hatice Belet’e 764 lira elektrik faturası geldi. Soğuk kış günlerinde elektrikli soba ile ısınan Belet’in, aylık maaşı ise 700 lira.

AKP’li yöneticilerin “Avrupa bizi kıskanıyor”, “Avrupa’dan iyiyiz” dedikleri Türkiye’de vatandaşın yüzde 43’ü askeri ücretle çalışıyor. Gıdaya yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 58, vergi, ceza ve harçlara yüzde 22,8 zam yapıldı. Askeri ücrete yapılacak zam görüşmeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  “Avrupa’dan iyiyiz” demişti.

Ancak acı tablo, havaların soğumasıyla gün yüzüne çıktı. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden 82 yaşındaki Hatice Belet, evine gelen 764 TL’lik elektrik faturasıyla adeta şok oldu. Evinin tüm ihtiyaçlarını, devletten aldığı 700 TL’lik yaşlılık maaşıyla karşılamaya çalışan Hatice Belet’in oğlu Ali Belet, Şanlıurfa elektrik dağıtım firması olan Dicle EPSAŞ’a giderek itirazda bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen itiraz kabul görmedi.

Milli Gazete’den Ali Çağlar Tınbek’in haberine göre; son iki aydır faturaların yüksek gelmesinden şikâyetçi olan Ali Belet, “Annem bir göz odada yaşıyor. Yatalak bir insan olduğu için günde 8 saat elektrikli soba yakıyoruz. Annemin komşularına 40 ile 300 TL arasında gelen elektrik faturası, bize iki ayda bin 300 TL’ye yakın bir ücret geldi. İtiraz ediyoruz, kabul bile görmüyor” dedi.

“BU ZULÜM ARTIK BİTSİN”

“Annemin üzerinde oturan komşusu çocuklu aile olmasına rağmen 40 TL’ye yakın elektrik faturası gelmiş” diyen Belet, “Bir diğer komşusu iki evde elektrik kullanıyor. Onlara 250 TL ile 350 TL fatura gelirken, neden annemin oturduğu evdeki bir göz odaya önce 540 TL, sonra da 764 TL elektrik faturası geliyor. Bu durumu anlayamadım. Bu kadın 700 TL yaşlılık maaşı alıyor. Bu faturayı ödeyemiyor bile, ödese de bir ay boyunca ne yiyip ne içecek. Bu zulümdür, haksızlıktır. Burası işletme değil, kafe değil, işyeri de değil, bir ev, onun da bir göz odasında yanan sadece bir sobaya 764 TL elektrik faturası geliyor. Bizim bu faturayı ödeyecek gücümüz yok. Bu gelen faturalar açıkça zulümdür. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu zulmü artık durdursunlar” diye konuştu.
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