Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da korkutan deprem /06 Temmuz 2023 22:28

Ankara’da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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