Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da metro ve otobüs sefer saatleri değişti /24 Eylül 2021 19:29

Ankara’da metro ve otobüs sefer saatleri değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gece ulaşımında hizmet saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Ankara'da otobüs son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.

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Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarının gündüz eksiksiz hizmet vermesi için saat 00.00'dan 06.00'ya kadar araçların bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasından dolayı başkentte gece seferlerine ara veren EGO Genel Müdürlüğü, normalleşme dönemine geçilmesi ve okulların açılmasıyla birlikte hizmet saatlerinde değişiklik yaptı. 

Buna göre; EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 00.00'dan 01.30'a, metro seferleri saat 00.00'dan 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 24.00'ten 01.40'a kadar uzatıldı. Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda pandemi nedeniyle yapılacak hijyen çalışmalarının tamamlanacağı ve araçların sabah servislerine hazırlanacağı belirtildi.

OTOBÜS VE METRO SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

EGO Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecine girilmesi ve özellikle üniversitelerin açılamasıyla birlikte vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu taşıma araçlarının gece seferlerinde saat düzenlenmesi yaptığını duyurdu.

Bu kapsamda 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis ile hizmet verecek. Raylı sistemlerde de sefer saatlerinde değişikliğe giden EGO Genel Müdürlüğü, Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara olan son hareket saatini 01.00'e uzatırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti vermekte olan 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servisin hizmet vereceğini bildirdi.

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