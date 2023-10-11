Ankara Emniyeti'nde açığa alınan 9 polisin isimleri belli oldu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde depreme neden oldu. Başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan dokuz emniyet mensubunun kimler olduğu açığa çıktı. Alınan bilgiye göre, aralarında eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., eski Pasaport Şube Müdürü olan Ankara Kazan Asayiş Şube Müdürü Ercan K., eski Suç Örgütleri Ekipler Emiri Başkomiser Ercan K., eski organize ekipler komiseri Onur A., eski Organize Şube Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Önder P.’nin de olduğu isimler açığa alındı.





T24.com'un haberine göre Açığa alınan Onur A.’nın, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle bir dönem yargılanan, kamuoyunda Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut’u bir restoranda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Onur A.’nın bir dönem eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın özel kaleminde çalıştığı da belirtildi.





Ankara’da yer altı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken, Ankara Emniyeti’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandığını T24, bugün duyurmuştu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin, yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındığı ortaya çıkmıştı.





Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla dokuz polisin önceki gün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi. Gerçekleşen açığa almalar, Kaplan’ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını da güçlendirdi.





İsimleri belli oldu

Başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan dokuz emniyet mensubunun kimler olduğu açığa çıktı. Alınan bilgiye göre, aralarında eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., eski Pasaport Şube Müdürü olan Ankara Kazan Asayiş Şube Müdürü Ercan K., eski Suç Örgütleri Ekipler Amiri Başkomiser Ercan K., eski organize ekipler komiseri Onur A., eski Organize Şube Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Önder P.’nin de olduğu isimler açığa alındı.





Açığa alınan Onur A.’nın, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle bir dönem yargılanan, kamuoyunda Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut’u bir restoranda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Onur A.’nın bir dönem eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın özel kaleminde çalıştığı da belirtildi.





Diğer açığa alınan dört kişinin ise Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli oldukları ifade edildi.