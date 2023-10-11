Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim'in annesini gözaltına alma yarışına girdiler /11 Ekim 2023 10:44

Yusuf Kerim'in annesini gözaltına alma yarışına girdiler

10 ay önce yakalandığı kemik kanserine yenik düşerek geçen hafta hayatını kaybeden Yusuf Kerim'in annesi Gülten Sayın, Sakarya'da gözaltına alındı. Dünkü gözaltı polisin gözaltına alınması kararından sonra bugün de Jandarma evine geldi

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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Yusuf Kerim’in annesini Gülten Sayın’ı gözaltına almak için eve geldiği öğrenildi. Süleyman Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce jandarmalar eve geldi Gülten hanım’ı almaya gelmişler ne diyeceğimi bilemedim birbirlerinden haberleri yok herhalde şuanda Sakarya Ferizli Kapalı Cezaevine götürülüyor dedim.” ifadelerini kullandı.


Cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülten Sayın, Yusuf Kerim’in sağlık durumu gerekçesiyle ilgili yasa kapsamında 18 Nisan’da tahliye edilmişti. Gülten Sayın, dün içinde bulunduğu otomobilin önü kesilerek gözaltına alınmıştı.
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