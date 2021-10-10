Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Gar Katliamı anmasına polis müdahalesi /10 Ekim 2021 11:33

Ankara Gar Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 6. yıl dönümünde Ankara Garı önünde yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Valiliğin sadece yakınlarını kaybedenlerin temsili anma yapabileceği kararının ardından Ankara Garı önüne girişler yasaklandı. Metronun Ulus istasyonu da valilik tarafından bir süreliğine kapatıldı. Gar çevresinde anmaya gelen çok sayıda kişi toplandı. Tandoğan tarafından anmaya gelenlere polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

Ankara Garı önüne alınmayanlar Tandoğan tarafında "10 Ekim'i unutma, unutturma" sloganı atınca polis yeniden müdahale etti. Anmaya gelenlere plastik mermi kullanarak müdahele eden polis, katliamın yaşandığı saat 10.04'te saygı duruşunda bulunanları da zorla dağıttı. Bazı kişilerin yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı görüldü.
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