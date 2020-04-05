Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Üniversitesi'nden heyecanlandıran Koronavirüs açıklaması /05 Nisan 2020 19:53

Ankara Üniversitesi'nden heyecanlandıran Koronavirüs açıklaması

Dünya ile birlikte Türkiye'nin de mücadele ettiği Koronavirüs'e karşı ilaç ve aşı çalışmaları da tüm dünyada devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Ankara Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada Koronavirüs'ün izole edilerek virüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımının atıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alam habere göre Ankara Üniversitesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul’un, koronavirüsüne (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını duyurdu.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

''Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Üniversitesi'nden heyecanlandıran Koronavirüs... Sonraki Haber >>

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:27