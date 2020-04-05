Ankara Üniversitesi'nden heyecanlandıran Koronavirüs açıklaması

cumhuriyet.com.tr'de yer alam habere göre Ankara Üniversitesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul’un, koronavirüsüne (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını duyurdu.
Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:
''Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı"