Ankara'da bir ‘gürültü’ kavgası daha: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak’taki bir binada, R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıktı.



Akşam saatlerinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C.Ö, binanın içinde akraba olan E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz’e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



3 GÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ



Bugün Ankara Keçiören'de bulunan Yayla mahallesinde bulunan apartmanda asansör tamiri sırasında kavga çıktı. Yine gürültü sebebiyle çıkan bu kavgada 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.



Ankara Sincan'da da 22 Kasım'da da aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.