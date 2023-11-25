Samanyolu Haber /Dünya / Fransa: On yıl içinde 100 bin ila 200 bin arasında yabancı işçiye ihtiyaç var /25 Kasım 2023 23:22

Fransa: On yıl içinde 100 bin ila 200 bin arasında yabancı işçiye ihtiyaç var

Tartışmalı göçmenlik yasa tasarısının Meclis'in Hukuk Komisyonu tarafından incelendiği dönemde konuşan Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure, "Önümüzdeki on yıl içinde 100 bin ila 200 bin arasında yabancı işçiye ihtiyaç duyulacak" dedi.

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Euronews'te yer alan habere göre Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure, ülkede önümüzdeki on yıl içinde 100 bin ila 200 bin arasında yabancı işçiye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Tartışmalı göçmenlik yasa tasarısının Meclis'in Hukuk Komisyonu tarafından incelendiği dönemde konuşan Bakan, "Kuşkusuz göçe başvurmak zorunda kalacağız" dedi.

Franceinfo'ya konuşan Bakan "Fransız ulusunun bir kez daha endüstriyel, ekolojik ve egemen bir ulus olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.  

Bakan Lescure, "Eğitim konusunda elimizden geleni yapmamız, işsizliğin ülke ortalamasının çok üzerinde seyrettiği banliyölere gidip gençleri bulmamız ve yaşlılar arasındaki istihdam oranını arttırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sanayi Bakanı, Almanya ve Kanada gibi çok sayıda ülkenin bu yönde ilerlediğini hatırlattı.

"Ekonomik göçe kapıları açmamız gerektiğini söylemedim" diyen Lescure, "Önümüzdeki on yıl içinde 800 bin ila 900 bin insanı sanayide eğitmeyi başarırsakbu istisnai bir durum olacak" ve "yine de başka bir yerden bulmak zorunda kalacağımız 100 bin ila 200 bin işçi açığı olacak." ifadelerini kullandı.

"Kaynakçı ve metal işçisi açığı var"

Yasa dışı göç konusunda "daha katı ve daha etkili olmamız gerekiyor" diyen Bakan, ancak "bize yardımcı olan ve bir kazan-kazan durumu olan daha makul bir göç şekli" şeklinde konuştu.

Lescure'a göre, 800 bin ila 900 bin arası emeklilikler ve planlanan yeni tesisler nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde sanayide yaklaşık 1,3 milyon işin doldurulması gerekecek.

Yabancı mühendis ve araştırmacılara oturma izni verilmesini sağlayan "Yetenek Pasaportu" programını memnuniyetle karşıladığını belirten Bakan, Fransız sanayisinin şu anda kaynakçı ve metal işçileri gibi diğer becerilerden yoksun olduğunu kaydetti.
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