'Anketlerde yüksek göstermem için bana para teklif ettiler'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özkiraz, siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para verilerek ısmarlama anketler yapıldığını söyledi.





Ümit Dikbayır beni Sakarya’da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İYİ Parti’nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi. İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asla kazanabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi."





Özkiraz, "Ben o gün bunu Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattım, ekran görüntüsünü gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifakın ruhuna zeval gelmemesi için izin vermedi, ben de açıklamadım" ifadelerini kullandı.





İYİ Parti'de istifalar ve iddialar havalarda uçuşuyor. Bir çok kritik ismin istifa etmesinin yanı sıra İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır öne sürdüğü iddialar da İYİ Parti'deki krizi büyütüyor.İYİ Parti'de sular durulmazken; Avrasya Araştırma Eski Başkanı Kemal Özkiraz çok konuşulacak bir iddiayı öne sürdü.Kendisine de İYİ Parti’den daha önce böyle bir teklif geldiğini belirten Özkiraz şu ifadeleri kullandı:"İYİ Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı, Meral Akşener’in selamıyla. Ben bunu o dönem kabul etmedim hatta WhatsApp mesajıyla reddetmeyi tercih ettim ki, yarın benim anketlerimde istemedikleri sonuçlar çıkarsa ‘Kemal Özkiraz bizden para istedi’ diyemesinler diye.Özkiraz yaşanan olayın ardından CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifin açıklanmasına izin vermediğini de iddia etti.Özkiraz, durumu o dönem İYİ Parti’li olan Aytun Çıray’a da aktardığını ve buna karşı çıktığı için partiyle arasının açılmaya başladığını belirtti.