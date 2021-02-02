Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da üniversitelilere polis müdahalesi /02 Şubat 2021 16:20

Ankara'da üniversitelilere polis müdahalesi

Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Kızılay'da basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilere polis müdahalesi

Ankara'da üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis basın açıklaması yapılmasına izin vermeyerek gruba müdahale etti. Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü.

Gözaltına alınan bazı gençlerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırılmaları dikkat çekti. Polisin müdahalesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldılar. 

"Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın"

Polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili Hacettepe Öğrecnilerinin Sesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kayyum rektöre ve tutuklamalara karşı çıkmak üzere birçok öğrenci bir araya geldi. Bugün Ankara'da bir araya gelen onlarca arkadaşımız darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın! #AsagiBakmayacagiz

#BogaziciAblukada" ifadeleri kullanıldı.

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Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

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