Ankara'da üniversitelilere polis müdahalesi

Ankara'da üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis basın açıklaması yapılmasına izin vermeyerek gruba müdahale etti. Biber gazı da kullanılan müdahale sırasında yere düşen öğrencilerin olduğu da görüldü.





