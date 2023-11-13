Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da iki noktada 'şüpheli paket' paniği: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama /13 Kasım 2023 22:33

Ankara'da iki noktada 'şüpheli paket' paniği: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Merkez Bankası ve Kızılay AVM’nin çevresinde şüpheli bir paket rastlanılması üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çevresi ve Kızılay AVM önünde şüpheli paket paniği yaşandığı. İhbarlar üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri alınarak iki bölgede de bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması gerçekleştirileceğini açıkladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden 10'ar dakika arayla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da iki noktada 'şüpheli paket' paniği: Emniyet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:12:00