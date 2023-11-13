Meteoroloji’den 31 kente sağanak yağış ve rüzgar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya’da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI



MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları yaptı. MGM’nin uyarılarında şöyle denildi:



* “Yağışların yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



* Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”



BODRUM’DA CADDE VE SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ



Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bu kapsamda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren Bodrum’da aralıklarla etkili oldu. Turgutreis, Yalıkavak ve Gölköy mahalleri, sağanak yağmurdan en çok etkilenen yerler oldu.



Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu. Araç sürücüleri suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Derelerin debisi arttı. Yağmur suları derelerle denize taşındı.



FETHİYE’DE TOPRAK KAYMASI



Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak’ta toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.



MALTEPE’DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ



İstanbul’un Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle cadde kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki 34 ABK 882 plakalı otomobilin üzerine devrildi. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşta ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Devrilen ağaç nedeniyle cadde iki yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı.



Ağacın dalları ekipler tarafından budandı. Otomobilin daha fazla zarar görmemesi için ağacın altına kütük konuldu. Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.



İZMİR VE AYDIN’DA GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ



İzmir’de kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı çalışmalarının sürdüğü Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Çarşıyı ziyaret edenler sokaklarda yürümekte zorluk çekti. Dükkanlarda çalışanlar su birikintilerini kendi imkanlarıyla tahliye etti. Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi’nde biriken sular nedeniyle, trafik akışı güçlükle sağlandı.



Aydın’ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Söke’de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu’nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. Geçit, yaya geçişine kapatıldı.



ÇANAKKALE’DE METREKAREYE 72 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



Çanakkale il merkezinde, 24 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü. meteoroloji yetkililerinden edinilen blgilere göre, kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de etkili oldu.



Buna göre, il merkezinde metrekareye 72 kilogram yağış düştü. Eceabat 63 kilogram ile en çok yağış alan ilçe olurken Ayvacık’ta ise yağış miktarı 18 kilogram olarak kayda geçti.



İŞTE SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 9°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



KOCAELİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı



TEKİRDAĞ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 8°C, 14°C

Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ 12°C, 18°C

Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 12°C, 21°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 9°C, 21°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur’un kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 9°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KAYSERİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



RİZE 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AĞRI 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



VAN 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MARDİN 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı