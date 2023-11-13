Pakistan Afganların geri dönüşünü hızlandırmak için yeni sınır kapıları açtı

Euronews'te yer alan habere göre Pakistan, ülkeden ayrılması emredilen veya sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan belgesiz Afgan vatandaşlarının ülkelerine geri dönüşünü hızlandırmak için üç yeni sınır kapısı açtı.



Çok sayıda Afgan, hükümetin belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi yönündeki baskısı nedeniyle sınır dışı edilmekten kaçınmak için gönüllü olarak evlerine dönmeyi tercih etti. Pakistan'ın hamlesi, İslamabad'ın birçoğunun militan saldırılarına ve suçlara karıştığını iddia ettiği 1 milyondan fazla Afgan'ı etkiliyor



Geçici hükümette İletişim Bakanı Jan Açakzay, Çaman bölgesindeki ana kapıya ek olarak güneybatı Beluçistan eyaletinde de yeni geçiş noktaları kurulduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) göre, yeni kararın ekim ayı başında açıklanmasından bu yana 280 binden fazla Afgan vatandaşı Pakistan'ı terk etti.



İslamabad, gönüllü ayrılma süresinin 1 Kasım'da sona ermesinin ardından ülke çapında toplama operasyonlarına başladı.



Pakistan şu ana kadar Birleşmiş Milletler'in, insan hakları gruplarının ve Batılı büyükelçiliklerin sınır dışı etme planını yeniden gözden geçirmesi veya kendi ülkesinde zulüm riskiyle karşı karşıya olan Afganları tespit edip koruması yönündeki çağrılarını reddetti.



Kabil ayrıca İslamabad'dan Afgan vatandaşlarına ayrılmaları için yeterli süre vermesini istedi.