Hamas, rehineler için şartını açıkladı

İsrail ile 7 Ekim'den beri çatışan ve ellerinde 239 İsrailli rehin olduğu belirtilen Hamas'tan kritik bir açıklama geldi.



Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde, 5 günlük bir ateşkes karşılığında 70 kadar çocuk ve kadın rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti.



Ubeyde, ateşkesin Gazze Şeridi'ne insani yardım girmesine yönelik engellerin kaldırılmasını da içerdiğini belirtti.



Hamas sözcüsü, Gazze’ye yapılan saldırılarda kadın bir İsrailli askerin öldüğünü de ekledi.



İsrail cephesinden sık sık bir ateşkes yapılmayacağı açıklanmasına rağmen Hamas’ın kamuoyu ile paylaştığı teklife Tel Aviv’in vereceğini yanıt merak ediliyor.



ÇATIŞMALARDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.



Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.



İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.