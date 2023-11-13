Samanyolu Haber /Dünya / Hükümetten İsrail’e gemi gemi lojistik destek /13 Kasım 2023 23:59

Hükümetten İsrail’e gemi gemi lojistik destek

Türkiye'de halk İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için belli başlı ticari markaları boykot ederken, 'Marinetraffic' kayıtlarına göre saldırıların başladığı günden bu yana Türkiye limanlarından kalkan 253 gemi İsrail'e ham petrol, akaryakıt, demir çelik taşıdı

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Bold Medya'da yer alan habere göre İsrail’in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğu bebek ve çocuk 11 bine yakın insan hayatını kaybetti.

İsrail’in hastane ve okulları vurması dünyanın çeşitli yerlerinde protesto ediliyor.

Türkiye’de de bazı eylemciler belli başlı ticari markaları boykot ediyor.

Türkiye’den tepkiler yükselirken uzun süre sessizliğini koruyan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze için geçtiğimiz günlerde bir miting yaptı.

Erdoğan, “Gazze için görünenden fazlasını yapıyoruz” dedi.

Öte yandan, gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze’ye saldırılar başladığı günden bu yana Türkiye’den İsrail giden gemilerin sevkiyat listesini paylaştı.

Toplam 253 geminin kalktığını aktaran Cihan, ham petrol, akaryakıt, demir çelik vb. lojistiklerin Türkiye limanlarından sağlandığını ve sevkiyatların hala sürdüğünü açıkladı.

Cihan, kamu yararına gemilerin listesini paylaştığını belirterek, ‘İsrail’e sevkiyatı durdur’ hastag’i ile paylaşımda bulundu.

‘Marinetraffic’ kayıtlarını kaynak gösteren Cihan, “İsrail’in katliamı devam ederken Türkiye’den İsrail’e sevkiyat yapan gemileri listeledim. Hepsini sığdırmak mümkün olmadı. Ayrıca ben bu tablonun ekran görüntüsünü alırken bile yenileri yanaşıyordu. Lafta Filistin’i, gerçekte İsrail’i destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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