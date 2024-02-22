Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da kavga: Çocuklar kurşunların hedefi oldu /22 Şubat 2024 22:05

Ankara'da kavga: Çocuklar kurşunların hedefi oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Polatlı'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde Muhammed D. ile Ahmet Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö, tabanca ile Muhammed D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

3 ÇOCUK KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk, seken kurşunlardan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar ambulansla Polatlı Duatepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler, olay yerinden kaçmaya çalışan Ahmet Ö'yü gözaltına aldı.
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