Ankara'da simide büyük zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yılbaşında 3 liradan satılan simidin bu haftadan itibaren 5 lira olacağını duyurdu. Delibaş, "Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” açıklamasını yaptı.







Delibaş, yılbaşından bu yana işçi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirterek Ankara'da simide zam geleceğini belirtti







Delibaş'ın açıklamalarına göre; yılbaşında liradan satılan simit bu haftadan itibaren 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odası'nın zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.