Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da simide büyük zam /10 Ağustos 2022 01:49

Ankara'da simide büyük zam

Yılbaşında 3 liradan satılan simidin bu haftadan itibaren 5 lira olacağını duyuruldu.

Ankara'da simide büyük zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yılbaşında 3 liradan satılan simidin bu haftadan itibaren 5 lira olacağını duyurdu. Delibaş, "Bazı esnaf 6 TL’den simit satıyor. Maliyetleri karşılamada zorlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Delibaş, yılbaşından bu yana işçi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirterek Ankara'da simide zam geleceğini belirtti

Delibaş'ın açıklamalarına göre; yılbaşında liradan satılan simit bu haftadan itibaren 5 TL olacak. Ankara Simitçiler Odası'nın zam talebine bu hafta sonuna kadar onay gelmesini bekleniyor.
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