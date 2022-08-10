Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Türkeş'in doktor kızı da ülkeyi terk etmiş /10 Ağustos 2022 09:27

AKP'li Türkeş'in doktor kızı da ülkeyi terk etmiş

Alparslan Türkeş’in torununu, AKP'li Tuğrul Türkeş'in doktor kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir'in de ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhurhiyet yazarı Barış Pehlivan, "Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti" başlıklı yazısında Alparslan Türkeş’in torununu, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir'in ülkeyi terk eden doktorlar arasında olduğunu yazdı. 

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI
Geçen aylarda Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almış ve "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerini kullanmıştı. 

Pehlivan, Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak Türkeş'in torununun da gittiğini "Meğer, “giderse gitsin” dediği o doktorlara Erdoğan’ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızından bahsediyorum... Evet, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in torununu anlatıyorum... Uzun bir adı var: Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir" sözleriyle duyurdu.

GEÇEN YIL TERK ETMİŞ
"Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi" diyen Pehlivan "Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere’ye yerleşmiş. Orada Royal London Hospital adlı Londra’nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Tuğrul Türkeş'i aradığını da aktaran Pehlivan, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü:

"Acaba “Türkeş” gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir, AKP milletvekili olan babası ne der bu duruma?

İşte bu sorulara yanıt bulmak için baba Tuğrul Türkeş’i de aradım. Telefonda cumhurbaşkanının doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım.

Kendisi aynen şu yanıtı verdi: 'Tek kelime bile etmem. Yorum yok!'"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Türkeş'in doktor kızı da ülkeyi terk etmiş Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:22