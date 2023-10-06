Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki saldırının ardından sosyal medya paylaşımlarına 23 gözaltı /06 Ekim 2023 09:41

Ankara'daki saldırının ardından sosyal medya paylaşımlarına 23 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavlığı, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıı girişiminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 14 ilde 23 şüpheli tespit edilerek, gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca  soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.
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