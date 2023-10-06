Pentagon Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’nın düşürüldüğünü doğruladı

Pentagon Suriye’nin kuzeyinde Amerikan askerleri yakınında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, ABD askerlerinin 500 metre yakınına gelen insansız hava aracının tehdit olarak değerlendirildiğini ve F-16 tarafından vurulduğunu söyledi.

Pat Ryder, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının Perşembe sabahı Suriye'nin kuzeyinde Haseke'de ABD askerlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hava harekatı düzenlediğini söyledi.





Ryder, birkaç saat sonra insansız hava araçlarından birinin ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştığını ve Amerikalı komutanlar tarafından tehdit olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldüğünü belirtti.





Pentagon sözcüsü, "Türkiye'nin ABD güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin bir gösterge yok" diye de ekledi.





"Bakan Austin çatışmanın önlenmesine yönelik protokollere uyulmasının önemini vurguladı"





Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le telefonda görüştüğünü ve iki bakan arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini, iki bakanın bir daha benzer bir olayın yaşanmaması için çaba gösterileceğine ilişkin bir anlayışa vardıklarını kaydetti.





Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ulusal güvenlik ve savunma ile ilişkili konuları ele aldıkları belirtildi.





Suriye'de yaşanan olayın ardından Bakan Austin'ın Suriye'nin kuzeyinde gerilimin azaltılması ve "çatışmanın önlenmesi protokollerine ve askeri kanallar aracılığıyla iletişime sıkı sıkıya uyulmasının önemini" vurguladığı kaydedildi.





Açıklamada, iki bakanın IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına yönelik ortak taahhüdü yineledikleri belirtildi. Bakan Austin'ın Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladığı; "ABD güçlerine ya da Küresel Koalisyon'un IŞİD'in Yenilgiye Uğratılması Misyonu'na yönelik risklerin engellenmesi amacıyla ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliği konusundaki taahhüdünün altını çizdiği" belirtildi.





Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, iki bakanın Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.





Açıklamada, Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. "Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.





Pentagon sözcüsü: "Üzücü bir olay, iletişim kanalları açık kalmaya devam edecek"





ABD NATO müttefiki Türkiye'ye ait bir hava aracını ilk kez düşürdü. Gazeteciler basın toplantısında Pentagon sözcüsüne bu konuda ısrarlı sorular yöneltti.





Pentagon sözcüsü Pat Ryder, “Üzücü bir olay. Türkiye’nin ABD güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin bir gösterge yok. İletişim kanalları açık kalmaya devam edecek” yanıtını verdi.





Amerikalı yetkililer, Türk yetkilileri ABD askerleri yakınlarında faaliyet gösterdikleri konusunda uyardıklarını belirtiyor.





ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.





Türkiye: "Düşürülen insansız hava aracı bize ait değil"





Suriye’nin kuzeyinde ABD liderliğindeki koalisyon tarafından Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddiasının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını söylemişti.





Reuters’a konuşan Türk yetkili insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olup olmadığı sorulduğunda “Bizim değil” dedi. Yetkili insansız hava aracının kime ait olduğu konusundaysa bir ayrıntı vermemişti.





Türk güvenlik kaynağı: "İstihbarat birimleri Suriye'de PKK hedeflerine operasyon düzenledi"





Reuters'a konuşan Türk bir güvenlik kaynağı ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de PKK'ya ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenlediğini söyledi.





Kaynağa göre istihbarat birimleri PKK'ya ait tesisleri ve üst düzey üyeleri hedef aldı.





Milli Savunma Bakanlığı: "30 hedef imha edildi"





Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan resmi açıklamada da, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin hava harekatıyla vurulduğu belirtildi.





Hava harekatında petrol kuyusu ve depolama tesisleriyle, mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği kaydedildi.





Ankara’daki saldırının ardından bölge hareketli





Ankara’da geçtiğimiz Pazar günü İçişleri Bakanlığı önündeki saldırının ardından Türkiye iki saldırganın Suriye’den geldiğinin tespit edildiğini ve Suriye ile Irak’ta PKK ve YPG’nin kontrolündeki altyapı ve enerji tesislerinin geçerli askeri hedefler olduğunu belirtmişti.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" ifadelerini kullanmıştı.





"PKK'ya karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"





Pentagon'daki basın toplantısında ABD'nin terör örgütü listesinde olan PKK ve Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadele kapsamında işbirliği yaptığı YPG arasındaki ayrım da gündeme geldi.





Pentagon sözcüsü PKK'nın Türkiye'ye yönelik meşru bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ettiklerini söyleyerek, "PKK'ya karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye’nin halkını terörden koruma konusundaki meşru hakkını asla tartışmıyoruz" ifadelerini kullandı.





Suriye'nin kuzeyinde askeri gerilimin tırmanmasının olası etkileri konusunda kaygılarını da dile getirdi.





“Suriye’ye kara operasyonu seçeneklerden biri”

Reuters’a konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye’ye kara operasyonunun Türkiye’nin değerlendirebileceği bir seçenek olduğunu söyledi.

Türk yetkili Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için kara operasyonunun seçeneklerden biri olduğunu; ancak tek seçenek olmadığını da kaydetti.

Türkiye Ankara’daki saldırının ardından Irak’ın kuzeyinde PKK’yı hedef alan hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Reuters’a konuşan Türk bir yetkili, üçüncü ülkeleri isim vermeden PKK ve YPG tarafından kontrol edilen tesislerden uzak durmaları konusunda uyardı.

İnsansız hava araçlı saldırıda 8 kişinin öldüğü iddia edildi

Suriye’de yerel bir güvenlik kaynağı, ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye’nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda en az sekiz kişinin öldüğünü iddia etti.

Güvenlik kaynağının Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, askeri bir tesis yakınlarındaki bir araçta iki kişi, Amuda kasabası yakınlarındaki askeri karakolda da altı kişi öldü.

Suriye Demokratik Güçleri (YPG) komutanı Mazlum Abdi, Çarşamba günü sosyal medya platform X’ten paylaştığı mesajda, Türkiye’nin SDG’nin kontrolündeki bölgelere saldırmak için “bahane aradığını” ileri sürdü.

Ankara Suriye’de IŞİD’le mücadele koalisyonu kapsamında ABD’nin işbirliği yaptığı YPG’yi ABD ve AB’nin terör örgütü listesinde olan PKK’nın Suriye kolu olarak görüyor.



