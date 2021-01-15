Ankara'nın göbeğinde yeni bir siyah Transporter vak'ası

En son Ankara Kızılay Meydanı'na 400 metre mesafede bulunan bir noktada görülen ve ondan sonra ortadan kaybolan Hüseyin Galip Küçüközyiğit'ten 29 Aralık 2020'den beri haber alınamıyor.





Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit, Artı Tv'de Erk Acarer'in sunduğu "Haber Peşinde" programına bağlanarak babasının kaybolduğunu düşündüğünü, olayla ilgili polislerin sürekli çelişkili bilgiler verdiğini ve henüz bir savcının atanmadığını, bu yüzden de hiçbir ilerleme kaydedilemediğini anlattı.





"BABAMDAN 17 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"





"En son telefon görüşmemizde yanımıza geleceğini söylüyor. Bir daha haber alamıyoruz. Konuyla ilgili polise ve CİMER'e başvurdum. Hiçbir sonuç yok şimdiye kadar. Babam çok iyi bir insan, kimseye sesinin yükselttiği dahi görülmemiştir. Herkes çok sever babamı, arkadaşları da öyle." diyen Küçüközyiğit, "Ancak haber alamıyoruz. Peşinde onu takip ediyor gibi gözüken 3 kişinin olduğu bir kayda ulaşabildim. Bunun da takibi yapılamadı, savcı olmadığı için devamını göremiyorum kaydın. Şu an 17'nci gündeyiz, savcı ataması yapılmadı. Aracı dahi bulunamadı, ki Ankara'da Covid'den dolayı her sokakta polisler, bekçiler var fakat hiçbir şey bulunamadı. Korkuyorum konuyla ilgili." dedi.





Küçüközyiğit, "Babamın kaçırıldığını düşünmedim önce. Babamın bu kadar uzun bir süre bize ulaşamaması mümkün değil. Yani biz her gün defalarca telefonla konuşuyoruz, ertesi gün yanımıza geleceğini söylüyor. Aradan 17 gün geçmiş, kesinlikle bir sıkıntısı var. Babam her türlü bize ulaşırdı." ifadelerini kullandı.





"ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNMUŞTU"





Küçüközyiğit, "O yüzden kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. KHK'lıydı kendisi. Bundan önce önemli görevlerde bulunmuştu, sonrasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alındı. Zaten önceki vak'arla bu aşama biraz tutuyor. Savcı ataması yapılmadı, o yüzden araştırma yok. Çok fazla başvurdum. Aracının son görüldüğü noktayla ilgili 3 farklı polis 3 farklı ifadede bulundu. Çok fazla çelişen şey var." bilgilerini verdi.

