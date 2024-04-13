Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'daki teleferik faciasına neyin sebep olduğu belli oldu /13 Nisan 2024 18:31

Antalya'daki teleferik faciasına neyin sebep olduğu belli oldu

Antalya'da teleferik kabininin tabanının kopması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında, AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik faciasına neyin sebep olduğunu açıkladı.

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Antalya'da teleferik kazasında yaşanan trajik olay sonucunda, kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın teleferik direğindeki bir vida kırığının neden olduğunu belirtti. Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından, bölgede bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hastaneye Kaldırılanların Sağlık Durumları İyi

AFAD Başkanı Memiş 174 kişinin başarılı bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Olayda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydeden Memiş, tahliyeleri yapılan 11 kişinin de kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Vida Kırığı Kazaya Neden Olmuş

Memiş, açıklamasının devamında, 'Konunun uzmanı olan arkadaşların ifadesine göre çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak havada asılı kalan 174 vatandaşımızın tamamı, bunlardan yaklaşık 90’ı hava kuvvetleri helikopterleri tarafından, kalanlar ise yerden müdahale edilerek kurtarılmıştır. Çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaktır. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık, yani sağlam duran bir direğin tepesinde bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim.' dedi.
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