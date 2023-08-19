Antibiyotik alırken salata tüketimine dikkat

Araştırmacılar, antibiyotiğe dirençli genlere sahip bakterilerin çiğ meyve ve sebzelerde, özellikle turp ve havuç gibi kök sebzelerde ve “yemeye hazır” süpermarket salatalarında gizlenebileceğini söyledi.





Antibiyotikler gibi mevcut ilaçların artık bakteri ve diğer patojenlere karşı etkili olmadığı antimikrobiyal direnç, büyüyen bir küresel sağlık sorunu olarak her yıl dünya çapında bir milyondan fazla ölümden sorumlu tutuluyor.



İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde biyoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı Dov Stekel, “Antibiyotik aldığınızda, gıdalardaki ilaca dirençli bakteriler nedeniyle uzun vadeli sorunlar yaratmaya en yatkın olduğunuz zamana denk gelirsiniz.”



“Üzerinde ilaca dirençli bazı genler içeren bakteriler yerseniz ve antibiyotik alıyorsanız, o zaman bu direnç bağırsak ekosisteminize yerleşebilir. Bu nedenle, bir dahaki sefere antibiyotiğe ihtiyacınız olduğunda etkili bir şekilde çalışmayabilirler.” dedi.



Gıdaların düzgün pişirilmesi gerektiğini söyleyen ve salata ile çiğ sebzeler konusunda uyarıda bulunan Stekel, Almanya’da, 2011 yılında 31 ölümün meydana geldiği koli basili salgınının fasulye filizleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.



Bilim insanı, “Sulama suyunun kalitesi de çok önemli çünkü suda ne kadar çok bakteri varsa bu o kadar büyük bir sorun olabilir” diye ekledi.