Üretim bandı yine yok! TOGG fabrikasından yeni görüntü sızdırıldı

TOGG fabrikasıyla ilgili tartışmalar dün yapılan yeni ‘paylaşımlarla’ birlikte yeniden alevlendi. Yeni görüntüde de tıpkı eskilerde olduğu gibi montajı bile tamamlanmış otomobiller arka arkaya dizilmiş olarak görülüyor. Araçlardan bazılarının kaputu ve kapıları açık. Etraflarında 3-4 kişi var, bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptıkları belli değil.
Farklı troll hesaplardan yapılan paylaşımların altına yorum yağdı. Neredeyse her yorumda fabrikanın üretim bandı soruluyor zira 21 saniyelik video görüntüsünde otomobillerin nerede ve nasıl üretildiğine dair tek saniye bile görüntü bulunmuyor. Araçlar sanki hazır gelmiş ve park edilmiş gibi görünüyor.
TOGG fabrikasında seri üretime geçildiği iddiasının ‘yalan’ olduğu daha önce de gündeme gelmişti. Öyle ki, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘banttan indi’ dediği TOGG’ların bile İtalya’da montajının yapıldığı ve gemilerle Türkiye’ye getirildiği yazıldı.
TOGG’la ilgili tartışmaları bitirmek yetkililerin elinde. Yapacakları tek şey fabrikanın kapılarını muhalif gazeteciler de dahil herkese açmak ve ‘seri üretim yapıldığını’ göstermek. Montajı bile tamamlanmış 3-5 otomobilin görüntüsünü paylaşmak şüpheleri izole etmediği gibi daha da artırıyor.
Aşağıda iktidar medyasından Zafer Şahin’in paylaşımı var. Altında onlarca yorum bulunuyor. Yorumların neredeyse tamamında bu otomobillerin nerede ve nasıl üretildiği, üretim bandının nerede olduğu soruluyor. Zafer Şahin hiç birine cevap vermiyor, veremiyor! Zafer Şahin gibi bir kaç troll hesap daha aynı paylaşımı yaptı. Onların tweet’lerinin altında da benzer yorumları görmek mümkün.