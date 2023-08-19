Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den istediği cevabı alamayan Erdoğan Rusya’ya mı gidecek? /19 Ağustos 2023 12:29

Putin'den istediği cevabı alamayan Erdoğan Rusya’ya mı gidecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet eden Erdoğan beklediği cevabı alamayınca kendisi Rusya'ya gitmeti planlıyor

SHABER3.COM



SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Alman Deutsche Welle (DW) haber ajansı, G-20 Liderler Zirvesi öncesi Erdoğan’ın Rusya’ya giderek Putin ile görüşmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet eden ancak beklediği yanıtı bir türlü alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmek için Rusya’ya gideceği ve hazırlıkların başladığı yazıldı.

Putin ile Erdoğan görüşmesi için temasların başladığı, Erdoğan’ın, Eylül ayındaki G-20 Liderler Zirvesi öncesinde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bu zirve öncesinde Erdoğan'ın Rusya'ya giderek Eylül ayı başında Putin ile bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Erdoğan Putin ile bu ay içerisinde Ankara'da görüşeceğini açıklamıştı ancak bu konuda henüz somut bir ilerleme kaydedilemediği öğrenildi.
G-20 Zirvesi'ne Putin'in katılıp katılmayacağına dair netlik ise yok.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Mart ayında yaptığı açıklamada Putin'in zirveye katılması konusunda henüz bir karar verilmediğini belirtmişti. Peskov'un bu sözlerinin ardından ardından Rusya'dan katılım konusunda yeni bir açıklama gelmedi.
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