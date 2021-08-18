Samanyolu Haber /Dünya / AP Başkanı Sassoli'den 'Afgan mülteci' uyarısı /18 Ağustos 2021 19:40

AP Başkanı Sassoli'den 'Afgan mülteci' uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Afganistan'da NATO ve yabancı birliklere yardımcı olan Afganlardan intikam alınabileceğini belirterek, “Afgan mülteciler, AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı” dedi.

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fAvrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yaptığı ziyaret sırasında Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından büyüyen Afgan göç dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sassoli yaptığı açıklamada, Afganistan’da NATO ve yabancı birliklere yardımcı olan Afganlardan intikam alınabileceğini belirterek, “Bizimle çalışan ve işbirliği yapanları korumalıyız, onlardan intikam alınmasına izin veremeyiz. Bu konuda sorumluluğumuz var. Afgan mülteciler, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine dağıtılmalı. Afgan mültecilerin, pariteyi korumak için üye ülkeler arasında eşit dağıtılmalarına izin verebileceğini düşünüyorum ve bu da hızlı bir şekilde yapılabilir” dedi.

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme kararının ardından kısa sürede ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban, barış istediklerini ve İslam hukuku çerçevesinde kadın haklarına saygı göstereceklerini açıklamıştı. Ancak Taliban'ın vaatlerine şüpheyle yaklaşan bazı Afganlar ülkeyi terk ederek, farklı ülkelerden sığınma talep ediyor.
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