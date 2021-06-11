Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, Amazon, Facebook ve Twitter'a hack saldırısı: 26 milyondan fazla hesap çalındı /11 Haziran 2021 15:00

Apple, Amazon, Facebook ve Twitter'a hack saldırısı: 26 milyondan fazla hesap çalındı

Apple, Amazon, Facebook ve Twitter'a hack saldırısı: 26 milyondan fazla hesap çalındı

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Hackerlar; Amazon, Apple ve Facebook gibi platformlar da dahil olmak üzere sosyal medya ve teknoloji devlerine dünya genelinde siber saldırı gerçekleştirdi. 

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veritabanının bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.
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