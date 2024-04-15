Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple bir zirveyi daha kaptırdı! Artık en çok tercih edilen telefon değil /15 Nisan 2024 13:40

Apple bir zirveyi daha kaptırdı! Artık en çok tercih edilen telefon değil

Apple’ın akıllı telefon sevkiyatları 2024’ün ilk çeyreğinde yaklaşık %10 düşüş gösterdi ve bu düşüşle en büyük rakibi Samsung’un gerisinde kaldı.

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Yüzde %20'lik pazar payı ile Samsung, Apple'a üç puan fark attı. Bu yılın başında Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırmıştı. Küresel akıllı telefon sevkiyatları, Ocak-Mart döneminde yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi.    

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ  

Samsung, %20,8 pazar payı ile Apple'ın en büyük telefon üreticisi tacını elinden aldı. Huawei gibi Çinli markaların pazar payı kazanmasıyla birlikte Apple %17,3 pazar payıyla ikinci sıraya geriledi. Reuters'in aktardığı bilgilere göre Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, ilk çeyrekte %14,1'lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.   Samsung bu dönemde 60 milyondan fazla telefon sattı. Samsung, Galaxy S24 serisini satışa sunduğu ilk üç hafta içerisinde geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S23 serisine kıyasla %8'lik bir artış sağladı.      

EN DEĞERLİ ŞİRKET MICROSOFT OLDU 

Apple, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 55,4 milyon adet satış yapmıştı. Apple geçtiğimiz yıla kıyasla ilk çeyrekte 50,1 milyon iPhone sattı.   Ayrıca Apple'ın Çin'e yönelik akılı telefon sevkiyatları 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,1 azaldı. Bu düşüşün neden bazı Çinli şirketlerin ve devlet kurumlarının Apple akıllı cihazlarının kullanımını sınırlandırması olarak görülüyor.  Şirket bu yılın başlarında dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırmıştı.

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