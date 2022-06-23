Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple Çeviri'ye 'Türkçe' seçeneği geliyor /23 Haziran 2022 11:03

Apple Çeviri'ye 'Türkçe' seçeneği geliyor

Kendi çeviri hizmetini 2020 yılının haziran ayında anca tanıtan ve kullanıma sunan Apple, bugüne kadar sadece sınırlı sayıda dil desteğine sahipti.

Apple Çeviri'ye 'Türkçe' seçeneği geliyor


Uygulamanın destek vermediği dillerden birisi de Türkçe idi. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde ise nihayet beklenen haberi paylaşmıştı.

Apple, etkinlikte Apple Çeviri uygulamasına Tayca, Vietnamca, Polonyaca, Endonezyaca, Flemenkçe ve Türkçe dil desteğinin geleceğini duyurmuştu. Bu dil destekleri işletim sistemlerinin beta sürümlerinde görülmese de yeni diller, yavaş yavaş tüm kullanıcılar için bugünden itibaren yayınlanmaya başladı.

Apple Çeviri, bugün itibarıyla Türkçe ile birlikte yukarıdaki dillerin desteğini bünyesine ekledi. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak olan diller, beta kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Apple Çeviri’nin en büyük rakibi Google Çeviri’ye göre ne oranda doğruluk göstereceği ise merak konusu.

Türkçe dil desteğine yer veren iOS 16 işletim sisteminin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Fakat işletim sisteminin her zaman olduğu gibi bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. İşletim sisteminin herkese açık beta sürümünün ise Temmuz 2022’de yayınlanacağı belirtiliyor.
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